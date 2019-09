Bitterböses Lachen über zynische Gier

Die Story

Der alte Sidiropoulos, der nie in Erscheinung tritt, hat einen Schlaganfall erlitten. Seine beiden Söhne eilen mit den jeweiligen Ehefrauen herbei. Um den (Schwieger-)Vater geht es ihnen kaum unverhohlen, nur ganz am Rande. Im Zentrum steht der Streit ums Erbe – des immerhin noch Lebenden.

Dass der Alte obendrein noch seine junge Pflegerin geheiratet hat, geht den Möchtegern-Erben natürlich ganz gehörig gegen den Strich. Und so beschließen die (Schwieger-)Kinder, die mögliche Haupterbin zu beseitigen. Doch nicht und nicht will diese „anbeißen“ – bei den Babas mit Rum, einer in vielen europäischen Ländern bekannten Süßspeise.

Als der Alte schließlich doch stirbt, stellt sich noch heraus, er hat mit seinem letzten Lottoschein einen Millionengewinn gemacht. Hätte. Wo ist der Schein? Angeblich mit ins Grab gegeben…

Die vier kennen - nach dem einen oder anderen kurzen oder weniger kurzen Bedenken – kaum moralische Bedenken, wirklich nichts scheint ihnen heilig zu sein …