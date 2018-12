Bewegter, bewegender "Ausstellungs"-Besuch

In den meisten Museen heißt’s mehr oder minder „nur mit den Augen schauen“, in Kindermuseen „hands on!“, also die ausgestellten Objekte als Beispiele für das jeweilige Thema be-greifen –mit allen möglichen Sinnen. Nun gibt es auch ein „Tanz Museum“ – keine ständige Einrichtung, sondern (vorläufig) nur an einigen Tagen als „interaktive begehbare Installation mit Animation“ vom VRUM Performing Arts Collective.

Und hier geht’s wirklich interaktiv im wahrsten Sinn des Wortes zu. Kein äußerer zwang, aber selbst Kinder, und vor allem Erwachsene, die der ganzen Sache zu Beginn vielleicht skeptisch gegenüberstehen, fühlen sich bald hingerissen, mitzumachen. Zumindest bei jenem Durchgang dem der Kinder-KURIER beiwohnen durfte. Und jeder der knapp mehr als ¾-stündigen Tanz-Museums-Ausgaben (derzeit im Dschungel Wien) ist und wird anders verlaufen.