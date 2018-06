Auf Wieder Tschüß – Abschieds-/Willkommensgruß via Radio

Von österreichischen Flüssen über Handy bis Krieg und Flucht

Was die Schülerinnen und Schüler recherchieren wollten, aufnahmen und dann auf Sendung schickten, das entschieden die Jugendlichen selbst. Der Bogen der Themen ist ziemlich breit. In einer Sendung präsentierten mehrere Gruppen, was sie selbst über ihre neue Heimat an faktischem Wissen angesammelt haben – von den Bundesländern bis zu den Flüssen des Landes. Eine andere beschäftigte sich mit dem Weltfrauentag, eine andere über Handys (die ganze Welt in der Tasche), Musik, Sprachen, Weihnachten, über den ersten Tag in Österreich und nicht zuletzt eine darüber „Warum machen die Menschen Krieg und Gewalt?“

„Es gab nur zwei Wege – entweder im Krieg bleiben und sterben und der zweite Weg: Weglaufen, auch wenn du weißt, dass du auf der Flucht auch sterben kannst. Aber dabei ist auch (über-)leben möglich!“