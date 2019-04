Auf Balkonen und zu ebener Erd

Regisseur

Hayder Saad ist ein aus dem Irak geflohener Regisseur und Schauspieler, der am 30.01.1990 in Kirkuk geboren wurde und seit 2015 in Wien lebt. Im Jahr 2016 realisierte Hayder sein erstes Theaterstück - „Kartiah“ - als Regisseur in Wien auf der Bühne der VHS Hietzing. Es folgten 2017 das Theaterstück „Achtung“. Als Schauspieler spielte Hayder 2018 im Stück „Bad luck reloaded“ am Hamakom Theater mit und verwirklichte in Wien zahlreiche Performances.