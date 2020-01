Als die Krähen noch bunt waren und singen konnten

Warum sind Krähen abschreckend, können nicht singen, sondern nur eher furchteinflößend krächzen? Nun, eine Geschichte, wie es dazu kommen hätte können, spielt die steirische Theatergruppe „ Bredouille“ – derzeit als Gastspiel im Wiener WuK (Werkstätten- und Kulturhaus).

Legende amerikanischer Ureinwohner

Die Gruppe nahm Anleihe bei einer Legende der Lenape, eines indigenen Volkes in Nordamerika. Heute leben rund 13.000 Angehörige dieses „Indianerstammes“ über sieben US-Bundesstaaten und Teile Kanadas verstreut. Anfangs, so erzählt die Geschichte von der „ Regenbogenkrähe“, sei es auf der Welt immer warm und sonnig gewesen. Eines Tages begann es zu schneien. Übrigens: Kurioserweise begannen ausgerechnet am Vormittag der Wien-Premiere in Wien Schneeflocken vom Himmel zu schweben.