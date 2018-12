Alice im „Wundert-sich-Land“

Lange, kurze Reise

Wobei die lange – nicht ganz zwei Stunden (eine Pause) -, weite Reise ins Wunderland sich am Ende nur als ein ausgedehnter Aufenthalt im Badezimmer erweist. Der nervt allerdings den Rest der Familie, steht doch das Klo in ebendiesem Badezimmer, in dem sich die unterschiedlich große Tür ins Reich der Fantasie öffnet. Die üppige Deko wird an manchen Stellen auch relativiert, indem einfache Kartons zu Großem aufgebaut werden und das Badezimmer am Ende wieder - aus wenigen großen nicht gerade luxuriösen Teilen – ruck-zuck zusammengebaut wird.

Apropos Ende: Die Darsteller_innen aller anderen Figuren „entpuppen“ sich in einer Schluss-Szene auf einmal nur als andere Versionen und Varianten von Alice. Was ihre Verwirrung nur auf eine neue Ebene hebt und Raum und Zeit für weitere Fragen – nicht nur von Alice – eröffnet.