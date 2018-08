Akrobatik zu ebener Erd und in luftiger Höh'...

Miriam spielt auch noch Fußball, betreibt Judo, turnt auf Ringen und am Seil und hat „auch vor nichts Angst außer vor Dunkelheit“, wie sie dem Kinder-KURIER anvertraut. Aufs Tuch sei sie zufällig in Berlin in einer Boulderhalle aufmerksam geworden. Und wenn sie hier am Tuch nicht gerade drankommt, dann vertieft sie sich auf der Wiese unter einem kleinen Bäumchen in ein Buch – und dreht mit ihren Armen Pois (Bälle an Schnüren), mit ihrer Mutter Irene sogar in einer Art Choreografie. Währenddessen vollführen die Trainerinnen, die gerade nicht im Einsatz sind auf der Wiese akrobatische Ausgleichsübungen – vom Kopfstand bis zu Zirkusübungen zu zweit - siehe auch in der Bildergalerie.

Die 15-jährige Nehir gesteht, „schon ein bisschen ängstlich zu sein, aber es macht auch viel Spaß“, eingewickelt in Tuchstücke zu schweben.