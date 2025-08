Zum 10 jährigen Jubiläum: LIQUID MARKET Festival

Das Otto-Wagner-Areal mit sensationellem Blick auf Wien, bietet mit seiner historischen Jugendstil-Architektur und großzügigen Grünflächen die ideale Kulisse für dieses sinnliche Sommererlebnis. Unterstützt von starken Mobilitätspartnern wie Bolt und Maxus Motors, sorgt das Event für eine unkomplizierte An- und Abreise und entspanntes Festivalfeeling.

Das Festival setzt zudem bewusst Akzente in punkto Nachhaltigkeit und Verantwortung: Ein konsequentes Pfandsystem, inspirierende Panels zur Nachhaltigkeit von Partnern wie Waterdrop und Fonio, die innovative Wege im digitalen Kundenkontakt präsentieren, unterstreichen diesen Anspruch. Abgerundet wird das Programm durch inspirierende Masterclasses, Workshops und Tastings von den weltweit ausgezeichneten Baristas von GOTA Coffee und dem Sommelier Rudi Wrany von Weinrudi.

Im Herzen des Festivals pulsiert die Musik, und animiert zum Tanzen oder Chillen: Renommierte Party-Kollektive wie Tasteless, Festklub, Merkwürdig, Boho Beats sowie die angesagten Superfly DJs sorgen für ausgelassene Atmosphäre und unvergessliche Momente. Acts und DJs wie Madagassa, Bono Goldbaum, Fabiano Jose, Anna Chiara und Steve Hope bringen die Open-Air-Bühnen zum Beben. Ergänzt wird das musikalische Line-up durch hochkarätige Livebands wie Madame Baheux und Takeshi’s Cashew, die im Rahmen der Sommerfrische auf der Basis.Kultur Open-Air-Stage auftreten und mit ihren genreübergreifenden Klangwelten zwischen Balkan, Worldbeat und psychedelischem Groove für weitere musikalische Höhepunkte sorgen."Wenn die Sonne langsam untergeht, verwandelt sich das Areal in den ultimativen Hotspot für legendäre Afterpartys, exklusive Drinks und inspirierende Begegnungen.

Wiens größte Feier der Genusskultur wächst über sich hinaus und verwandelt das eindrucksvolle Otto-Wagner-Areal vom 28. bis 30. August 2025 in eine einzigartige Open-Air-Bühne . Das Festival, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert, vereint regionale mit internationaler Barkultur, Kulinarik und Innovation zu einem dreitägigen Fest, das Genuss, Begegnung und Inspiration zelebriert und 15.000 Besucher erwartet.

Weitere Programm-Highlights:

Austro Spirits Cocktail Competition

Bartender-Wettbewerb auf der Austro Spirits Stage am Donnerstag, 28.08. Perfect Drinks nur mit regionalen Zutaten.

Masterclasses by Foss Marai Prosecco

Was zeichnet einen wirklich guten Prosecco aus?

Süsswein Cocktail Masterclass by Kracher

Winzer-Legende Gerhard Kracher lädt zur Süsswein Degustation. Gemeinsam mixen sie mit LIQUID MARKET-Gründer Bert Jachmann Cocktails auf Süsswein-Basis.

GOTA Coffee

gekürt zum besten Café in Europa und Platz 3 der Welt, bespielt eine Area mit Coffee & Good Spirits und wird Barista-Masterclasses anbieten.

Die kultige „The Cool and The Fast“-Challenge vom Bareis-Macher Hoshizaki sucht erneut den schnellsten und besten Bartender des LIQUID MARKET Festivals. Hier geben sich die All-Stars der Szene ihre Shaker in die Hand.

Tickets & Zugang:

Das Festival bietet unterschiedliche Ticketmodelle:

Erstmalig gibt es das Easy Ticket (26 € Vorverkauf) mit Zugang zu allen Festivalbereichen, offenen Tastings, Vorträgen und Side-Events.

Wer das alt bewährte All-You-Can-Taste-Erlebnis sucht, kann auch hier noch eines der streng limitierten Tickets kaufen.

Key Facts:

Event: 10. LIQUID MARKET Festival 2025

Datum: 28.–30. August 2025

Ort: Otto-Wagner-Areal, Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien

Öffnungszeiten: täglich von 15:00–22:00 Uhr, danach After-Parties indoor am Gelände

Teilnehmende Brands & Bars: 150+

Fläche: 30.000 m² Outdoor, 3.500 m² Indoor

Weitere Informationen und Tickets unter:www.liquidmarket.bar

