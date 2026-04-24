Zukunft denken: "The Craftocene" im Weltmuseum Wien
Der KURIER verlost 5x2 Tickets für die Ausstellung „The Craftocene“ im Weltmuseum.
Zwischen Design und ökologischer Vision eröffnet SUPERFLUX neue Perspektiven auf Mensch, Natur und Technologie.
Mit The Craftocene präsentiert das Weltmuseum Wien eine Ausstellung, die sich bewusst zwischen Gegenwart und Zukunft positioniert. In Zusammenarbeit mit dem international renommierten Londoner Designstudio SUPERFLUX entsteht ein immersiver Raum, in dem künstlerische Forschung, Technologie und ökologische Fragen aufeinandertreffen – und dabei neue Denkmodelle eröffnen.
noch bis 16. August 2026 | Weltmuseum Wien | Heldenplatz (Neue Burg) | 1010 Wien
Mehr Infos unter: www.weltmuseumwien.at
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