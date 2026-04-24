Zukunft denken: "The Craftocene" im Weltmuseum Wien

Mit The Craftocene präsentiert das Weltmuseum Wien eine Ausstellung, die sich bewusst zwischen Gegenwart und Zukunft positioniert. In Zusammenarbeit mit dem international renommierten Londoner Designstudio SUPERFLUX entsteht ein immersiver Raum, in dem künstlerische Forschung, Technologie und ökologische Fragen aufeinandertreffen – und dabei neue Denkmodelle eröffnen.

noch bis 16. August 2026 | Weltmuseum Wien | Heldenplatz (Neue Burg) | 1010 Wien

Mehr Infos unter: www.weltmuseumwien.at