Gewinnspiele

Zukunft denken: "The Craftocene" im Weltmuseum Wien

Der KURIER verlost 5x2 Tickets für die Ausstellung „The Craftocene“ im Weltmuseum.
KURIER Marketing
24.04.2026, 23:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

KHM

Zwischen Design und ökologischer Vision eröffnet SUPERFLUX neue Perspektiven auf Mensch, Natur und Technologie.

Mit The Craftocene präsentiert das Weltmuseum Wien eine Ausstellung, die sich bewusst zwischen Gegenwart und Zukunft positioniert. In Zusammenarbeit mit dem international renommierten Londoner Designstudio SUPERFLUX entsteht ein immersiver Raum, in dem künstlerische Forschung, Technologie und ökologische Fragen aufeinandertreffen – und dabei neue Denkmodelle eröffnen. 

noch bis 16. August 2026 | Weltmuseum Wien | Heldenplatz (Neue Burg) | 1010 Wien

Mehr Infos unter: www.weltmuseumwien.at

kurier.at  | 

Kommentare