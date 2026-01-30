Gewinnspiele

WUTHERING HEIGHTS sowie KUNSTSCHATZI Diamonds 4ever Tickets

KURIER verlost 1 x 2 Kinogutscheine für WUTHERING HEIGHTS sowie 1 x 2 Tickets für KUNSTSCHATZI Diamonds 4ever im KHM in Wien
30.01.26

Emerald Fennells „Wuthering Heights“ ist eine mutige und originelle Interpretation einer der größten Liebesgeschichten aller Zeiten. Margot Robbie als Cathy und Jacob Elordi als Heathcliff stehen dabei im Mittelpunkt einer epischen Geschichte von verbotener Liebe, die sich von romantischer Sehnsucht zu einem berauschenden Strudel aus Lust, Leidenschaft und Wahnsinn steigert. In weiteren Rollen spielen die Oscar®-Nominierte Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, der BAFTA®-Gewinner Martin Clunes und Ewan Mitchell mit.

Mehr Infos zum Film: "WUTHERING HEIGHTS" - STURMHÖHE | Kino | Constantin Film Österreich
Mehr Infos zum Event: Kunstschatzi - KHM.at

