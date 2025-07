„Wiener Blut“ erleben: Gespräch & Generalprobe im Schlosstheater gewinnen!

Erleben Sie einen besonderen Kulturabend im Schlosstheater Schönbrunn! Am Freitag, dem 8. August, laden der KURIER und das Johann Strauss Jahr 2025 Wien zu einem exklusiven Gespräch mit Roland Geyer (Intendant Johann Strauss Jahr 2025 Wien), moderiert von Werner Rosenberger, KURIER. Im Anschluss besuchen Sie die fantasievolle Generalprobe der Operette Wiener Blut, inszeniert von Regie-Ausnahmetalent Nikolaus Habjan.

Wiener Blut

Aus dem Walzer Wiener Blut (1873), wurde 1899 eine der berühmtesten Strauss-Operetten zusammengestellt, die den Zauber von Wien immer wieder in die Welt trägt. Regiejungstar Nikolaus Habjan wird das Stück fantasievoll und mit Witz in Szene setzen. Eine Produktion von Johann Strauss Jahr 2025 Wien in Koproduktion mit Aalto-Musiktheater, Essen

Tauchen Sie ein in den Zauber Wiens – wir verlosen 25 x 2 Tickets für diesen einzigartigen Abend!

Jetzt mitspielen und gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 24. Juli. Viel Glück!