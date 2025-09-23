Wien-Premiere von „BLUM“: Tickets zu gewinnen

BLUM – Masters of their own destiny

Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete der Unternehmer Emerik Blum in dem verwüsteten, ländlichen Bosnien und Herzegowina, einem Land mit hoher Analphabetenrate, das erfolgreiche globale Unternehmen „Energoinvest“, das weltweit operierte und Milliardengewinne erzielte. Indem er die besondere Position Jugoslawiens zwischen Ost und West, Sozialismus und Kapitalismus nutzte, entwickelte das Unternehmen ein weltweit einzigartiges Geschäftsmodell, das auf der Mitbestimmung der Arbeiter in der Unternehmensführung und Gewinnverteilung basierte. Blum verwandelte ein kleines Ingenieurbüro in ein erfolgreiches Unternehmen, indem er das Modell der Selbstverwaltung anwandte. Dieses System ermöglichte es allen Beschäftigten eines Betriebs, gemeinsam über alle Belange des Unternehmens zu entscheiden. Obwohl dieses demokratischste Modell in diesem Fall hervorragend funktionierte, ist es heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Durch Interviews mit Zeitgenossen, die Blum kannten, mit seinen Arbeitern sowie mit Archivaufnahmen von ihm selbst zeichnet der Film das Porträt eines genialen Mannes und erzählt die Geschichte einer besonderen Zeit. Die Art, wie Blum dachte und arbeitete, wirkt heute fast wie Science-Fiction!

