Weinfrühling im Kamptal, Kremstal & Traisental - Eintritte gewinnen!

Mit dem Gratisbus zu den Weingütern

Am Weinfrühlings-Wochenende verbinden eigens angemietete Shuttlebusse die drei Weinbaugebiete. Die Busse führen auf sechs verschiedenen Routen in fast alle Orte, in denen Weingüter geöffnet haben. Die Fahrt mit der Linie „Weinfrühling“ ist gratis (Vorverkaufsticket oder Eintrittsband bitte vorweisen, bei der ersten Fahrt ab Bahnhof noch nicht notwendig).