VIER MINUS DREI: 3 x 2 Kinotickets für Cinema Paradiso zu gewinnen

VIER MINUS DREI – Ab 06. März im Kino!

Ein Film über Liebe, Verlust und Hoffnung sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Kunst – basierend auf wahren Begebenheiten und dem gleichnamigen SPIEGEL-Bestseller von Barbara Pachl-Eberhart. Der fünfte Kinospielfilm von Adrian Goiginger mit Valerie Pachner, Robert Stadlober, Stefanie Reinsperger, Hanno Koffler u. a.

Barbara (Valerie Pachner) und ihr Partner Heli (Robert Stadlober) leben als professionelle Clowns mit ihren Kindern Fini und Thimo den Traum eines alternativen, von Freude erfüllten Lebens – und lachen auch über das, was misslingt. Als Barbara wie aus dem Nichts durch einen Unfall ihre Familie verliert, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Verlust stellt ihren Glauben an das Clownsein, an Hoffnung und an Menschlichkeit auf die härteste Probe. Doch Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Mutig und unkonventionell findet sie ihren ganz eigenen Weg, mit der Trauer umzugehen. Und so erkennt sie Schritt für Schritt, dass das Leben trotz allem weitergeht, wenn man es wagt, ihm neu zu begegnen.

Mehr Infos und Tickets zum Film: VIER MINUS DREI im Cinema Paradiso | St. Pölten

Mehr Infos und Tickets zum Film: VIER MINUS DREI im Cinema Paradiso | Baden

Teilnahmeschluss: 27.02.2026