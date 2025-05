VIENNA SHORTS 2025 ⸱ Kurzfilmfestivalpässe in Wien zu gewinnen

VIENNA SHORTS ist ein internationales Kurzfilmfestival. Das Festival findet seit 2004 stets Ende Mai/Anfang Juni an mehreren Spielorten in Wien statt. Es zieht insge­samt mehr als 10.000 Besucher:innen und rund 500 akkreditierte Fach­ besucher:innen an.

In rund zwei Wochen wird VIENNA SHORTS erneut zum Magnet für Kurzfilm-Fans, wenn VIENNA SHORTS von 27. Mai bis 1. Juni in den schönsten Kinos Wiens gastiert. 6 Tage, 60 Länder, 370 Filme – das Programm legt den Fokus auf radikale Intimität als politischen Raum und Beziehungen und Solidarität als Akte des Widerstands. Eröffnet wird am 27. Mai im Gartenbaukino in Wien. Für den Trailer des Festivals – der ab 8. Mai in vielen Wiener Kinos zu sehen ist – ist die preisgekrönte Filmemacherin Hilke Rönnfeldt (DE/DK) verantwortlich.

VIENNA SHORTS zeigt jährlich zwischen 250 und 350 Kurzfilme aus aller Welt in vier Wettbewerben und in kuratierten Filmprogrammen. Es ist ein qualifizie­rendes Festival für den Österreichischen Filmpreis, den britischen Filmpreis BAFTA, den Europäischen Filmpreis und die Oscars®.