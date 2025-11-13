Unsere Zeit wird kommen: 10 x 2 Premiere-Tickets zu gewinnen

Siaka rechnet nicht damit, älter als 50 zu werden. Zu viel Kraft hat ihn sein von Flucht, Angst und Demütigung geprägtes Leben schon gekostet. Seine Erfahrungen und ein latenter Rassismus prägen den Alltag des in Wien lebenden Paares Siaka und Victoria. Er wurde in Gambia geboren, sie in Österreich. Es werden Zwiebeln geschnitten, es wird geweint, ein Garten wird mit bloßen Händen umgegraben. Mit seiner dezidiert offenen Haltung, die der Ambivalenz Raum gibt, ist Unsere Zeit wird kommen vor allem: ein Liebesfilm.

Ein Jahr lang begleitet Ivette Löcker das Paar, dessen Sehnsucht nach unbeschwerter Liebe und dem Gefühl des Ankommens angesichts kultureller Differenzen und sozialer Ausgrenzung erschwert wird. UNSERE ZEIT WIRD KOMMEN ist ein intimes Portrait einer Beziehung, die an hegemonialen Vorstellungen rüttelt und sich gegen gesellschaftlich geprägte Vorurteile stellt.



Am 26. November findet die Premiere in Anwesenheit und im Gespräch mit der Regisseurin Ivette Löcker und den Protagonist*innen Victoria Preuer und Siaka Touray im Votiv Kino in Wien statt.



26. November 2025 | 19.30 Uhr | Votiv Kino

Weiter Infos: https://www.votivkino.at/film/unsere-zeit-wird-kommen/

Teilnahmeschluss: Mo., 24. November 2025