Ilse Ritter live erleben: Am 12. Oktober 2025 steht eine der größten Schauspielerinnen des deutschsprachigen Theaters im Mittelpunkt der Gesprächsreihe „Ungeschminkt“ im Theatermuseum Wien. Im historischen Palais Lobkowitz spricht Ritter mit Regisseur und Dramaturg Hannes Hametner über ihre beeindruckende Karriere, prägende Theatermomente und ihre Liebe zur Bühne.

Das Kulturformat „Ungeschminkt“ verbindet inspirierende Gespräche mit einer intimen Atmosphäre – abgerundet durch einen anschließenden Weinempfang, der Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bietet, mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen.