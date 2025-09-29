Tickets für das neue Spirituosenfestival „About Spirits“ gewinnen

About Spirits – Das NEUE Spirituosenfestival

Premiere des neuen Spiritsfestivals im MuseumsQuartier Wien

Die Welt der Spirituosen bekommt ein neues Highlight: Mit About Spirits feiert im Herbst 2025 ein einzigartiges Festival im Wiener MuseumsQuartier seine Premiere. Am 17. und 18. Oktober 2025 verwandeln sich die Ovalhalle und Arena21 in eine Bühne für die gesamte Vielfalt edler Tropfen – von Whisky, Gin und Rum bis hin zu Cognac, Vodka, Tequila, Wermut und weiteren Spirituosen.

Die ganze Welt der Spirituosen erleben

Während andere Festivals meist eine einzelne Spirituose in den Mittelpunkt stellen, verfolgt About Spirits einen neuen Ansatz. Im Zentrum steht die gesamte Bandbreite der Spirituosenwelt, spannend präsentiert und erlebbar gemacht für Kennerinnen und Kenner ebenso wie für neugierige Einsteigerinnen und Einsteiger. Besucher*innen erwartet eine lebendige Mischung aus Verkostungen, Markenerlebnissen und stimmungsvoller Atmosphäre, die zum Entdecken und Genießen einlädt.

„Mit About Spirits möchten wir ein Festival schaffen, das alle Facetten der Spirituosenwelt vereint und Begeisterung für die Vielfalt weckt“, erklärt die veranstaltende HSG Events GmbH. „Die Gäste können sich auf eine Genussreise durch Aromen, Trends und Kulturen freuen, die weit über klassische Verkostungen hinausgeht.“

Das Festival im Herzen Wiens

Das MuseumsQuartier bietet mit seiner urbanen Lage und dem einzigartigen Flair den idealen Rahmen für dieses neue Format. Mitten im Herzen Wiens entsteht so ein Festival, das Genuss, Austausch und Lifestyle verbindet. In stilvoller Umgebung treffen internationale Marken auf spannende Newcomer, klassische Drinks auf innovative Kreationen, und erfahrene Produzentinnen und Produzenten auf ein interessiertes Publikum.

Erlebnisreiches Programm für alle Sinne

Das Programm von About Spirits ist vielfältig und bietet für jede*n etwas. Besucher* können an Masterclasses teilnehmen, in denen Expertinnen und Experten spannende Einblicke in Herstellung, Geschmack und Trends verschiedener Spirituosen geben. Beim Sprits Memory können Sinne getestet werden, während der Label Free Table dazu einlädt, Spirituosen zu erraten und sich ganz auf Aromen und Qualität zu konzentrieren. Zusätzlich bieten geführte Thementouren durch die Festivalbereiche Orientierung, Hintergrundinfos und Empfehlungen, sodass die Gäste neue Favoriten entdecken und das Festival optimal erleben können.

Jetzt Tickets sichern

Tickets für About Spirits sind online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich. Ein Ticket umfasst den Eintritt für ein festgelegtes Zeitfenster und drei Verkostungsgutscheine. Besonders attraktiv ist die Gruppenaktion: beim Kauf von fünf Tickets gibt es ein sechstes gratis dazu.

Teilnahmeschluss: Di., 14. Oktober 2025