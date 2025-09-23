Die im fünften Wiener Gemeindebezirk beheimatete Scala ist Teil des Theaters zum Fürchten, des größten unabhängigen Theaterensembles von Österreich. 1995 von Bruno Max gegründet, bietet die Scala seit 30 Jahren hochwertige Eigenproduktionen von der Klassik bis zur Gegenwart, mit besonderem Schwerpunkt auf Werken der angelsächsischen und elisabethanischen Literatur; bei rund einem Drittel handelt es sich um Ur- und Erstaufführungen.

Die Saison 2025/26 steht unter dem Motto "Es ist so traurig, sich allein zu freuen" und bietet unter anderem die Komödien "Adel verpflichtet", "Extrablatt! Extrablatt!" und "Der Bockerer" sowie die Klassiker "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" und "Im Dickicht der Städte". Die Spielzeit beginnt am 20. September mit der Komödie "Leonce & Lena" von Georg Büchner. Die Aussteigerromanze endet mit einem staatstragenden Happy End – allerdings auch mit verordnetem Müßiggang für das Volk.

Spielplan:

ab 20. September 2025: Leonce & Lena von Georg Büchner (Gewinn-Karten für 11. Oktober, sonst für die Premieren)

25. Oktober 2025: Wer hat Angst vor Virginia Woolf? von Edward Albee

30. November 2025: Adel verpflichtet von Dogberry & Probstein

9. Jänner 2026: Extrablatt! Extrablatt! von Bruno Max

12. Februar 2026: Die Katze auf dem heißen Blechdach von Tennessee Williams

14. März 2026: Im Dickicht der Städte von Bertold Brecht

18. April 2026: Love Love Love von Mike Bartlett

16. Mai 2026: 2:22 – Eine Geistergeschichte von Danny Robins

12. Juni 2026: Der Bockerer von Peter Preses & Ulrich Becher

Theater Scala | Wiedner Hauptstraße 106 | 1050 Wien

Mehr Infos unter: www.theaterscala.at