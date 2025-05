THEATER IM PARK: „30 Jahre Strizzilieder“ von Hirschal & Böck

30 Jahre Strizzilieder

Adi Hirschal und Wolfgang Böck stellen an diesem Abend die Zusammenhänge zwischen dem traditionellen "Volkslied", dem "Wienerlied" und der landläufigen "Popkultur" dar.

Wo sind "Strizzilieder" einzuordnen? Jedenfalls nicht in der Akademie! Vielmehr in den hunderten Bühnenstunden welche die beiden gemeinsam seit nunmehr 30 Jahren hinter sich gebracht haben. Ihrem Selbstverständnis entsprechend, entwickeln die beiden so manche Theorie wie sich z.B. das "dur-ige" Volkslied ins "moll-ige" Wienerlied verwandelt hat, loten die beiden mit "Den Brennenden Herzen" (Arnulf Lindner, Dieter Kolbeck, Lenny Dickson) alle Möglichkeiten der Bearbeitung aus....natürlich immer unter Einschluss größtmöglicher Unterhaltung...

Wir laden Sie herzlich ein zu einer spannenden Wanderung durch's Land der Stilrichtungen und genießen Sie eine kräftige Portion Leben.

Aber Vorsicht: Rutschgefahr!

Weiter Infos unter: theaterimpark.wien