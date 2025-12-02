Erleben Sie die größten Filmsoundtracks live – gespielt vom Pilsen Philharmonic Orchestra & Choir mit über 100 Mitwirkenden. Unter der Leitung von Chuhei Iwasaki erklingen Klassiker wie Star Wars, Fluch der Karibik, Harry Potter und Jurassic Park u.v.m.

Tauchen Sie ein in epische Klangwelten und genießen Sie einen Abend voller Emotionen und beeindruckender Filmmusik. Durch das Programm führt Daniel Boschmann (Sat.1) mit kurzen Anekdoten und spannenden Einblicken.

19. April 2026 | 19.30 Uhr | Wiener Konzerthaus | Lothringerstraße 20 | 1030 Wien

Mehr Infos unter: The Sound of Hans Zimmer & John Williams • Filmmusik live | Alegria