"THE SOUFFLEUR": 5 x 2 Kinostartpremierentickets zu gewinnen
KURIER verlost 5 x 2 Tickets für die Kinostartpremiere von "THE SOUFFLEUR" am 13. Februar um 20:00 Uhr im Votiv Kino
Irgendwie sind die Dinge für den Hotelmanager Lucius nicht mehr so, wie sie mal waren. Alles um ihn herum verändert sich, gesundheitlich ist er angeschlagen und die Existenz des Hotels ist bedroht. Aber so einfach wird sich Lucius nicht geschlagen geben…
Regie: Gastón Solnicki
Mit: Willem Dafoe, Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, Gastón Solnicki
Mehr Infos: The Souffleur (2025)
Teilnahmeschluss: 11.02.2026
