THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS - A CELEBRATION OF FILM MUSIC

Präsentiert von einem Piraten aus Fluch der Karibik!

Mit Fanfaren ins Filmmusik-Konzert: die großartigen symphonischen Klangwelten von Hans Zimmer sind nun live zu erleben. Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer.

Freitag, 22. August 2025 / 19:30 Uhr / Donaubühne Tulln

Weitere Infos unter: www.tullnkultur.at