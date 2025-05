Tanz:Fest Gastein, Berge, Tanzen, Therme - Mitmachen & Gewinnen!

Erleben Sie das Tanz:Fest Gastein – ein einzigartiger Mix aus Urlaub und Tanzvergnügen! Vom 2. bis 6. Juli verwandelt sich das Gasteinertal in eine große Tanzbühne mit über 100 Workshops, geleitet von Top-Tanzlehrern wie Vadim Garbuzov & Kathrin Menzinger sowie renommierten Tanzschulen aus ganz Europa.

Ob am Berg, in stilvollen Indoor-Locations oder beim Entspannen in der Alpentherme – das Festival bietet perfekte Bedingungen für einen aktiven, inspirierenden Sommerurlaub voller Rhythmus, Bewegung und unvergesslicher Momente.

Außerdem verlost der KURIER 3 Tanz:Fest-Packages für je 2 Personen.