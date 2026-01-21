STOMP: 2 x 2 Premierentickets zu gewinnen

STOMP: Die rhythmische Revolution auf der Bühne

STOMP ist eine innovative Perkussionsgruppe, die 1991 von Steve McNicholas und Luke Cresswell in Brighton, Großbritannien, gegründet wurde. Was einst als kleine Aufführung begann, hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, das die Bühnen rund um den Globus erobert.

Das Besondere an STOMP ist die Art und Weise, wie Musik gemacht wird: Die Künstler erzeugen Geräusche und Rhythmen ausschließlich mit alltäglichen und ungewöhnlichen Gegenständen. Von Mülltonnen und Fässern über Besen und Stäbe bis hin zu Feuerzeugen oder Zeitungen – im Grunde alles, was im Sperrmüll landen könnte und rhythmische Klänge produzieren lässt, wird zum Instrument.

Die dynamischen Shows von STOMP sind visuell und akustisch fesselnd. Die Gruppe, die oft aus mehr als zehn Personen besteht, nutzt nicht nur die Gegenstände selbst, sondern auch die Interaktion der Künstler untereinander, um komplexe Rhythmen und sogar inszenierte Szenen wie rhythmische Kampfszenen zu schaffen. Diese einzigartige Kombination aus Musik, Tanz, Comedy und Theater hat STOMP zum Begründer eines völlig neuen Performance-Genres gemacht und begeistert das Publikum mit ihrer Energie und Kreativität.



