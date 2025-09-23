Gewinnspiele

Sonderführung im Leopold Museum | Verborgene Moderne

Verborgene Moderne
Jetzt mitspielen und Tickets für die exklusive Sonderführung am 22. Oktober um 18:30 Uhr im Leopold Museum gewinnen!
Von Kimiko Uriu
23.09.25, 22:11
Aktuell präsentiert das Leopold Museum neue Ausstellungshighlights. Die Ausstellung „Verborgene Moderne. Faszination des Okkulten um 1900“ (04.09.2025–18.01.2026) entführt Sie in eine Zeit, in der Séancen, Esoterik und spirituelle Reformbewegungen die Kunst und Gesellschaft prägten. Entdecken Sie Werke von Hodler, Kupka, Kandinsky, Kokoschka und vielen weiteren, die sich von unsichtbaren Kräften und neuen Lebensformen inspirieren ließen. Von vegetarischen Siedlungen über Kleidungsreformen bis hin zu geheimnisvollen Séancen spannt sich der Bogen dieser faszinierenden Epoche. Die Schau zeigt, wie stark die Suche nach Spiritualität und Balance zwischen Körper, Geist und Seele die Moderne beeinflusste.

