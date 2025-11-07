SKN ST. PÖLTEN vs. SV KAPFENBERG: VIP - Tickets zu gewinnen

Gegründet wurde der SKN St. Pölten im Jahr 2000. Schon in der ersten Spielsaison gewann der Verein den Meistertitel der 2. Landesliga, im darauffolgenden Jahr wurde die Mannschaft Landesmeister und gelangte so in die Regionalliga Ost.



Der Aufstieg in die zweithöchste österreichische Fussball Liga gelang der Mannschaft aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt schließlich in der Saison 2007/2008 und es folgte auf Anhieb der Meistertitel. Im Folgejahr war der SKN St. Pölten der beste Aufsteiger der Ersten Liga.



Mit der Eröffnung der NV Arena im Juli 2012 folgten Meilensteine wie der Einzug ins ÖFB Cup Finale, die Teilnahme an der UEFA Europa League und 2015/2016 der verdiente Aufstieg in die tipico Bundesliga, die höchste österreichische Spielklasse.

SKN ST. PÖLTEN vs. SV KAPFENBERG

Einlass in das Stadion ist eine Stunde vor Spielbeginn - somit ab 09:30 Uhr. Die Tageskassen haben ebenfalls eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet. Bereits zwei Stunden vor Spielbeginn (08:30 Uhr) hat eine Bier- und Getränkeinsel vor dem Fantreff für Gäste geöffnet.



