Silvestergala „Die ganze Welt ist himmelblau“ - Jetzt Tickets gewinnen
Starten Sie fröhlich ins neue Jahr! Am 31. Dezember 2025 um 19:30 Uhr erwartet Sie im Stadttheater Wiener Neustadt die Silvestergala „Die ganze Welt ist himmelblau“. Lassen Sie sich von den Melodien von Robert Stolz, Johann Strauss und Werner R. Heymann verzaubern – ein musikalischer Genuss, der Hoffnung und Freude in die Herzen trägt.
Das Programm verabschiedet das Strauss-Jahr 2025 würdig und ehrt gleichzeitig Robert Stolz anlässlich seines 50. Todestages.
Der Kurier verlost 5 x 2 Tickets für dieses besondere Silvestererlebnis. Machen Sie mit und sichern Sie sich einen glanzvollen Start ins neue Jahr!
Silvestergala im Stadttheater Wiener Neustadt:
Cornelia Hübsch, Sopran
Herbert Lippert, Tenor
Katharina Osztovics, Moderation
Straussart Octett
Maria Hackl, Flöte
Daniela Wanzenböck, Klarinette
Cordula Schröck, Violine
Maria Salamon, Violine
Franziska Feuerstein-Antara, Viola
Stefan Teufert, Violoncello
Bettina Schöberl, Kontrabass
Michael Salomon, Klavier, Musikalische Leitung
