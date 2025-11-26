GEWINNSPIELE

Silvestergala „Die ganze Welt ist himmelblau“ - Jetzt Tickets gewinnen

Stadttheater Wiener Neustadt
Feiern Sie den Jahreswechsel mit Musik, Glanz und Freude! Der Kurier verlost 5 x 2 Tickets für die Silvestergala im Stadttheater Wiener Neustadt am 31. Dezember 2025.
Von KURIER Marketing
26.11.25, 13:59
Kommentare

Starten Sie fröhlich ins neue Jahr! Am 31. Dezember 2025 um 19:30 Uhr erwartet Sie im Stadttheater Wiener Neustadt die Silvestergala „Die ganze Welt ist himmelblau“. Lassen Sie sich von den Melodien von Robert Stolz, Johann Strauss und Werner R. Heymann verzaubern – ein musikalischer Genuss, der Hoffnung und Freude in die Herzen trägt.

Das Programm verabschiedet das Strauss-Jahr 2025 würdig und ehrt gleichzeitig Robert Stolz anlässlich seines 50. Todestages.

Der Kurier verlost 5 x 2 Tickets für dieses besondere Silvestererlebnis. Machen Sie mit und sichern Sie sich einen glanzvollen Start ins neue Jahr!
 

Silvestergala im Stadttheater Wiener Neustadt:

Cornelia Hübsch, Sopran
Herbert Lippert, Tenor
Katharina Osztovics, Moderation
Straussart Octett
    Maria Hackl, Flöte
    Daniela Wanzenböck, Klarinette
    Cordula Schröck, Violine
    Maria Salamon, Violine
    Franziska Feuerstein-Antara, Viola
    Stefan Teufert, Violoncello
    Bettina Schöberl, Kontrabass
Michael Salomon, Klavier, Musikalische Leitung

kurier.at  | 

Kommentare