Starten Sie fröhlich ins neue Jahr! Am 31. Dezember 2025 um 19:30 Uhr erwartet Sie im Stadttheater Wiener Neustadt die Silvestergala „Die ganze Welt ist himmelblau“. Lassen Sie sich von den Melodien von Robert Stolz, Johann Strauss und Werner R. Heymann verzaubern – ein musikalischer Genuss, der Hoffnung und Freude in die Herzen trägt.

Das Programm verabschiedet das Strauss-Jahr 2025 würdig und ehrt gleichzeitig Robert Stolz anlässlich seines 50. Todestages.

Der Kurier verlost 5 x 2 Tickets für dieses besondere Silvestererlebnis. Machen Sie mit und sichern Sie sich einen glanzvollen Start ins neue Jahr!



Silvestergala im Stadttheater Wiener Neustadt:

Cornelia Hübsch, Sopran

Herbert Lippert, Tenor

Katharina Osztovics, Moderation

Straussart Octett

Maria Hackl, Flöte

Daniela Wanzenböck, Klarinette

Cordula Schröck, Violine

Maria Salamon, Violine

Franziska Feuerstein-Antara, Viola

Stefan Teufert, Violoncello

Bettina Schöberl, Kontrabass

Michael Salomon, Klavier, Musikalische Leitung