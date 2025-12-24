Gewinnspiele

Silvester über Wien: Tickets für den NYE RAVE 2025 zu gewinnen

Foto
Der KURIER verlost 2 x 2 Standard Tickets für den NYE RAVE 2025 am 31. Dezember 2025 ab 20:00 Uhr über den Dächern Wiens
Von KURIER Marketing
24.12.25, 17:16
LET'S START 2026 WITH A BANG 💥 

DIE GRÖSSTE NEW YEARS PARTY DER STADT - SILVESTER ÜBER WIEN 

INDOOR + OUTDOOR | 4 FLOORS | VOID SOUNDSYSTEM | TECHNO, HOUSE & FUN

Das Techno-Kollektiv Kein Sonntag ohne Techno gibt heuer zu Silvester im Schloss Cobenzl ein Gastspiel. Getanzt und gefeiert wird indoor und outdoor - mit bestem Blick auf die Stadt und das Feuerwerk über Wien. 

Start: 20:00 Uhr
Tickets: zwischen 30 und 50 € im Vorverkauf - je nach Kaufdatum.
Teilnahmeschluss: Di., 30. Dezember 2025

