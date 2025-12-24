Silvester über Wien: Tickets für den NYE RAVE 2025 zu gewinnen

LET'S START 2026 WITH A BANG 💥

DIE GRÖSSTE NEW YEARS PARTY DER STADT - SILVESTER ÜBER WIEN

INDOOR + OUTDOOR | 4 FLOORS | VOID SOUNDSYSTEM | TECHNO, HOUSE & FUN

Das Techno-Kollektiv Kein Sonntag ohne Techno gibt heuer zu Silvester im Schloss Cobenzl ein Gastspiel. Getanzt und gefeiert wird indoor und outdoor - mit bestem Blick auf die Stadt und das Feuerwerk über Wien.

Start: 20:00 Uhr

Tickets: zwischen 30 und 50 € im Vorverkauf - je nach Kaufdatum.

Teilnahmeschluss: Di., 30. Dezember 2025