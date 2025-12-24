Silvester über Wien: Tickets für den NYE RAVE 2025 zu gewinnen
Der KURIER verlost 2 x 2 Standard Tickets für den NYE RAVE 2025 am 31. Dezember 2025 ab 20:00 Uhr über den Dächern Wiens
LET'S START 2026 WITH A BANG 💥
DIE GRÖSSTE NEW YEARS PARTY DER STADT - SILVESTER ÜBER WIEN
INDOOR + OUTDOOR | 4 FLOORS | VOID SOUNDSYSTEM | TECHNO, HOUSE & FUN
Das Techno-Kollektiv Kein Sonntag ohne Techno gibt heuer zu Silvester im Schloss Cobenzl ein Gastspiel. Getanzt und gefeiert wird indoor und outdoor - mit bestem Blick auf die Stadt und das Feuerwerk über Wien.
Start: 20:00 Uhr
Tickets: zwischen 30 und 50 € im Vorverkauf - je nach Kaufdatum.
Teilnahmeschluss: Di., 30. Dezember 2025
