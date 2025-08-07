Shortynale - Filmfestival Klosterneuburg

Von den heitersten Kurzfilmkomödien über verstörende Horrorshorts bis hin zu Experimentalfilmen oder auch Dokumentationen, von animierten Tierreportagen bis zur Spaghetti Stopmotion - bei der Shortynale ist alles zu finden! Doch letzten Endes zählt für die Programmjury lediglich, ob "der Film etwas mit dem Publikum macht oder nicht." Und das tun sie alle.

Mehr Infos & Programm unter: https://shortynale.at