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Secession | exklusive Sonderführung am 19. Mai 2026

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KURIER Marketing
27.04.2026, 09:27

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Das Wiener Secessionsgebäude mit seiner goldenen Kuppel und dem Schriftzug „Ver Sacrum“.

Wiener Secession präsentiert mit Ndidi Dike eine eindringliche Ausstellung über Rohstoffausbeutung, globale Machtverhältnisse und die verborgenen Kosten unserer digitalen Welt.


„Rare Earth Rare Justice“ verbindet Kunst und Gesellschaft zu einer immersiven Installation, die zum Nachdenken über Verantwortung und Gerechtigkeit anregt – noch bis 31. Mai 2026 zu sehen.

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