Schönbrunner Stöckl Dinner-Theater: Tickets gewinnen

Bravo! Trojani & Schenk

Sie blödeln, sie knödeln und singen unsterbliche Hits!

Wir haben heimlich unter der Bettdecke „Dr. Sommer“ und die große „Foto-Love-Story“ gelesen. Wir haben „Starausschnitte“ von Elvis, Sophia Loren, den Beatles oder Winnetou zusammengeklebt. Wir haben paarweise zu Kassettenaufnahmen von Milva, Katja Ebstein, Daliah Lavi, Catarina Valente, Udo Jürgens getanzt und sind mit Peter Maffay „Über 7 Brücken“ gegangen. Wir haben im Kino bei „La Boum – die Fete“ geschmust, haben Schlag- und Karottenhosen, Mini- und Maxiröcke, Dauerwellen und Schulterpolster getragen. Wir waren wilde Teenager und sind es im Herzen immer noch! Ein Blick in die Sammlung alter „BRAVO“- Heftchen, wirkt wie ein Jungbrunnen und die Künstlerwirtsleut Tamara Trojani und Konstantin Schenk, freuen sich drauf, mit euch in sündigen Jugenderinnerungen zu schwelgen, wenn es heißt: „Bravo! Sie blödeln, sie knödeln und singen unsterbliche Hits!“

Dazu wird ein 4-Gang-Menü serviert (gerne auch vegetarisch)!



Termine:

21.11.2025

23.01.2026

24.01.2026

29.05.2026



Beginn: jeweils um 19.30 Uhr

Einlass: ab 19.00 Uhr

Preis: EUR 97,00 pro Person

Ort: Schönbrunner Stöckl Dinner-Theater | Schloss Schönbrunn Meidlinger Tor | 1130 Wien

Weitere Infos: Bravo! Trojani & Schenk (Dinner-Theater)

Teilnahmeschluss: Do., 20. November 2025