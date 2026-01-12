Guten Morgen Sonnenschein

Geht es Ihnen auch so? Sie schlagen die Zeitung auf, schalten Computer, Radio oder Fernseher ein und verzweifeln im selben Moment, da man Sie überall davon zu überzeugen versucht, das Ende der Welt stünde unmittelbar bevor? Sehnen Sie sich dann auch manchmal zurück nach der Zeit, als die Zukunft ausschließlich gut war und die Vergangenheit in Schwarz-Weiß? Vergessen wir mit Thomas Gansch und Schlagermusik für eine kurze Weile die Sorgen der Welt und erlauben wir uns, zu träumen – damit wir‘s danach wieder mit der Realität aufnehmen können.

Thomas Gansch: Schlagertherapie

Stadttheater Wiener Neustadt | Donnerstag 29. Jänner 2026 | 19.30 Uhr