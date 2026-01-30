RENATE im Village Cinema: 25 x 2 Premierentickets zu gewinnen

Mit über 90 Werken zählt die 87-jährige Renate Welsh zu den prägendsten Autorinnen der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur. Der Film RENATE folgt ihrem bewegten Leben – von ihrer Kindheit voller Schuldgefühle bis zu ihrer literarischen Arbeit mit Christine Nöstlinger und Mira Lobe für sprachlose Außenseiter:innen. In ihren Schreibwerkstätten leitet sie schreibferne Menschen wie Obdachlose oder Bergbäuerinnen an, ihre eigene Stimme zu finden. Doch dann raubt ein Schlaganfall ihr selbst Stimme und Selbstbestimmtheit und sie muss darum kämpfen, die Worte wieder zu finden. Ein berührendes Porträt über eine außergewöhnliche Autorin, die die fremde und eigene Sprachlosigkeit überwindet und nie aufgehört hat, Geschichten zu erzählen.

Ein Film von Martin Nguyen.

Filmbeginn: 18.30 Uhr, davor Signierstunde mit Renate Welsh

Teilnahmeschluss: 26.02.2026