Gewinnspiele

RENATE im Village Cinema: 25 x 2 Premierentickets zu gewinnen

Foto
Der KURIER verlost 25 x 2 Tickets für die Premiere von RENATE am Dienstag, den 10. Februar, um 18:30 Uhr im Village Cinema
Von KURIER Marketing
30.01.26, 12:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mit über 90 Werken zählt die 87-jährige Renate Welsh zu den prägendsten Autorinnen der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur. Der Film RENATE folgt ihrem bewegten Leben – von ihrer Kindheit voller Schuldgefühle bis zu ihrer literarischen Arbeit mit Christine Nöstlinger und Mira Lobe für sprachlose Außenseiter:innen. In ihren Schreibwerkstätten leitet sie schreibferne Menschen wie Obdachlose oder Bergbäuerinnen an, ihre eigene Stimme zu finden. Doch dann raubt ein Schlaganfall ihr selbst Stimme und Selbstbestimmtheit und sie muss darum kämpfen, die Worte wieder zu finden. Ein berührendes Porträt über eine außergewöhnliche Autorin, die die fremde und eigene Sprachlosigkeit überwindet und nie aufgehört hat, Geschichten zu erzählen.

Ein Film von Martin Nguyen.

Filmbeginn: 18.30 Uhr, davor Signierstunde mit Renate Welsh
Mehr Infos: filmdelights
Teilnahmeschluss: 26.02.2026

kurier.at  | 

Kommentare