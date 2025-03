Orchideenausstellung Stift Klosterneuburg - Jetzt Tickets gewinnen

14. Internationale Orchideenausstellung im Stift Klosterneuburg

Tauchen Sie ein in eine zauberhafte Welt, die mit einer Vielfalt an Orchideen begeistert. Auf beeindruckenden 2.000 Quadratmetern erwartet Sie eine der größten Orchideenausstellungen Österreichs. Entdecken Sie individuelle Beratung, eine breite Auswahl an Orchideenpflanzen, Zubehör und andere dekorative Accessoires wie liebevoll gestalteter Keramik, Mineralien aber auch Leckereien.

Freuen Sie sich auf eine Welt voller Farbenpracht, exotischer Düfte und seltener Pflanzenschätze und erleben Sie die atemberaubende Vielfalt der Orchideen in Mitten eines einzigartigen Ambientes.