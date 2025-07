Oper im Steinbruch - jetzt Tickets gewinnen

Richard Wagners schaurig-romantische Oper Der Fliegende Holländer 2025

im Steinbruch St. Margarethen



Diesem Sturm kann niemand entrinnen! Die Kapitänstochter Senta fantasiert in

melancholischen Tagträumen von der schaurigen Gestalt eines zum ewigen Leben

verdammten Seefahrers, der nur alle sieben Jahre an Land gehen darf, um die Liebe einer

Frau zu gewinnen. Eine solche Liebe und unverbrüchliche Treue bis in den Tod allein kann

den Untoten von seinem Fluch erlösen …

Kein Komponist vor Richard Wagner hat das Tosen des aufgepeitschten Meeres so

mitreißend in Musik gesetzt, niemand konnte dem Schrecken eines Geisterschiffs derart

plastische Klanggestalt verleihen. Mit weniger als zweieinhalb Stunden Spieldauer verspricht

die erste Inszenierung eines Werks von Richard Wagner überhaupt bei der Oper im

Steinbruch ein faszinierendes Sommererlebnis, bei der die zerklüftete Felsenlandschaft des

Steinbruchs St. Margarethen einmal mehr zur idealen Kulisse für eine mitreißende

Opernaufführung wird.