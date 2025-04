Ö3 Boutique Musik Festival: 3 x 2 Konzerttickets zu gewinnen

Ö3 Boutique Musik Festival Am Samstag wird es laut, modern und stimmungsvoll: Beim Ö3 Boutique Musik Festival stehen Alle Achtung, Tagtraeumer und Julian le Play live auf der Bühne. Freuen Sie sich auf österreichische Popmusik vom Feinsten in einzigartiger Open-Air-Atmosphäre.

Die Design Days Konzerte 2025 bieten an zwei besonderen Abenden im Mai musikalische Highlights vor dem beeindruckenden Wolkenturm in Grafenegg. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit stimmungsvollen Klängen, mitreißenden Live-Acts und einzigartiger Festivalatmosphäre. Dieses unvergessliche Wochenende verbindet Musik, Emotionen und Design in einem außergewöhnlichen Rahmen.

Österreichs größte Outdoor-Messe

Die Design Days kehren heuer vom 16. bis 18. Mai zurück und verwandeln Grafenegg in eine faszinierende Erlebniswelt. An diesen drei Tagen erwartet Sie eine Fülle an Entdeckungen. Erleben Sie die neuesten Trends im Bereich In- und Outdoor-Wohndesign und nutzen Sie die Gelegenheit, Testfahrten mit renommierten Marken wie Polestar, Alfa Romeo, Cupra, Audi und vielen mehr direkt vor Ort zu buchen. Ihr Eintrittsticket fungiert dabei als Genussschein: Im Schloss haben Sie die Möglichkeit, erlesene Weine der Wagramer Winzer zu kosten und feinste handwerkliche Produkte zu erwerben.

Ticket sichern unter: www.design-days.at/ticket