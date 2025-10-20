Neues wagen, Erfolg gestalten: Female Empowerment-Tickets gewinnen!

Mut, Veränderung und Zukunftsdenken stehen im Mittelpunkt des nächsten Female Empowerment Events am 10. November 2025 im The Hoxton Hotel. Unter dem Motto „Neues wagen, Erfolg gestalten!“ geht es um Frauen, die in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik neue Wege gehen und Chancen für Karriere, Standing und Aufstieg nutzen.

Als Keynote-Speaker inspiriert Philipp Maderthaner, Unternehmer und Mentor, mit Impulsen zu Mut, Veränderung und Selbstführung. Die Moderation übernimmt Sandra Baierl vom KURIER.