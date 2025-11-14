Die 26. NESTROY-Gala, veranstaltet vom Wiener Bühnenverein, findet am Sonntag, 23. November 2025, ab 19:00 Uhr im Wiener Volkstheater statt. 46 Nominierte sowie ein bereits fixierter Preisträger in 13 Kategorien stehen im Mittelpunkt der Verleihung, der Preis für das Lebenswerk geht an Martin Schwab. Durch den Abend führen Nadja Bernhard und Peter Fässlacher. ORF III überträgt die Preisverleihung live-zeitversetzt ab 21:05 Uhr.



Zehn weitere Nominierte stehen bereits in den Wochen vor der Gala für den NESTROY-ORF-III-Publikumspreis zur Wahl.