Nationalfeiertag-Special: 4 Spiele von Piatnik zu gewinnen

Spielerische Hommage an Österreich:

In dieser Variante des erfrischend anderen Quizspiels Smart 10 dreht sich alles um die rot-weiß-rote Alpenrepublik. 200 Fragen und 2000 Antwortmöglichkeiten rund um Österreich und seine neun Bundesländer warten darauf, richtig beantwortet zu werden. Der Aufgabenmix, der weit über klassische Wissensfragen hinausgeht, macht dieses revolutionäre Spiel von Arno Steinwender und Christoph Reiser noch spannender.

Geschichtliche, kulinarische, skurrile, geografische, musikalische, künstlerische sowie weitere, allerdings nicht ganz alltägliche Fragen zu Österreich gilt es in diesem Quiz zu beantworten. Je nachdem wie gut man sein Wissen einschätzen kann, wählt man die leichte oder die schwierige Variante bei jeder Frage neu. Für Risikofreudige gibt es bis zu drei Chips pro Frage. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Chips gesammelt hat.