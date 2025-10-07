Nationalfeiertag-Special: 4 Spiele von Piatnik zu gewinnen
Spielerische Hommage an Österreich:
Smart 10 Österreich
In dieser Variante des erfrischend anderen Quizspiels Smart 10 dreht sich alles um die rot-weiß-rote Alpenrepublik. 200 Fragen und 2000 Antwortmöglichkeiten rund um Österreich und seine neun Bundesländer warten darauf, richtig beantwortet zu werden. Der Aufgabenmix, der weit über klassische Wissensfragen hinausgeht, macht dieses revolutionäre Spiel von Arno Steinwender und Christoph Reiser noch spannender.
Ein Quizspiel für 2-8 Personen ab 12 Jahren. Dauer: ca. 20 Min. UVP: € 37,95
Das neue Österreich Quiz
Geschichtliche, kulinarische, skurrile, geografische, musikalische, künstlerische sowie weitere, allerdings nicht ganz alltägliche Fragen zu Österreich gilt es in diesem Quiz zu beantworten. Je nachdem wie gut man sein Wissen einschätzen kann, wählt man die leichte oder die schwierige Variante bei jeder Frage neu. Für Risikofreudige gibt es bis zu drei Chips pro Frage. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Chips gesammelt hat.
Ein Quiz für 2-21 Personen ab 14 Jahren.
Dauer: ca. 25 Min. UVP: € 13,95
Österreich Quiz 4 Kids
202 spannende Fragen bietet das Quizspiel „Österreich Quiz4Kids“ aus dem Hause Piatnik. Eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Themengebieten - wie Geschichte, Natur, Geografie oder Berühmtheiten - macht das Spiel besonders interessant. Zusätzlicher Reiz: Wer die richtige Antwort nicht weiß, kann einfach auf eine der vorgegebenen Antworten tippen. Bei der Auflösung gibt es auf jeder Karte eine Erklärung bzw. Zusatzinformation. So lernen Kinder spielerisch ihre Heimat kennen, zugleich wird das Vorlesen gefördert.
Ein Quiz für 2-6 Personen ab 8 Jahren. Dauer: ca. 25 Min. UVP: € 13,95
Sammelkarten „Schönes Österreich“
Das Sammelkartenset „Schönes Österreich“ zeigt auf 55 Blatt die Vielfalt und Schönheit unseres Landes. Jede Karte besticht durch ihre individuell gestaltete Vorder- und Rückseite – optimal für Sammler, Liebhaber regionaler Kultur oder als originelles Geschenk. Ein charmantes Stück Heimat zum Durchblättern, praktisch verpackt im Faltetui.
UVP: € 8,35
