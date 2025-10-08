Michaelina Wautier - Kunsthistorisches Museum

Michaelina Wautier gilt heute als eine der bedeutendsten Malerinnen ihrer Zeit. In einer Epoche, in der sich Künstlerinnen vorwiegend mit Stillleben- oder Genremalerei beschäftigten, fand Wautier selbstbewusst auch mit anspruchsvoller Historienmalerei Anerkennung.

Die Ausstellung bietet einen zeitgenössischen weiblichen Blick auf sowohl traditionelle als auch innovative Bildthemen und den männlichen Körper.

