MAYA HAKVOORT IN CONCERT - honoring Barbra Streisand
„Maya unplugged“ - ein schwungvoller Abend voller Musik und Erinnerungen! Maya Hakvoort wird mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und ihrem unvergleichlichen Stil und Charisma durch eine Reise in ihre musikalische Vergangenheit führen und zeigt dabei eine ganz neue Facette ihrer Kunst: ihre Wandelbarkeit. Sie wird die Bühne mit zeitlosen Hits von u.a. Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Al Jarreau, Oleta Adams, Chet Baker, Chick Corea oder Barry Manilow erfüllen, die unsere Herzen in ihrer Jugend berührt haben.
Erleben Sie Interpretationen von Songs, die zu Soundtracks unseres Lebens wurden - von den kraftvollen Balladen bis zu den mitreißenden Tanznummern. Doch das ist noch nicht alles! Maya Hakvoort wird uns auch in die Welt des Jazz entführen, jenem Genre, das ihre musikalische Entwicklung maßgeblich geprägt hat.
Begleitet wird Maya Hakvoort am Klavier von Martin Wöss, der mit seinem virtuosen Spiel die Melodien zum Leben erweckt und die intime Atmosphäre des Abends perfekt untermalt.
Ein unvergesslicher Abend voller Leidenschaft, Musik und Geschichten. Tauchen Sie ein in die Welt von Maya Hakvoort und genießen Sie die zeitlosen Klänge, die uns in Erinnerungen schwelgen lassen.
KURIER verlost Tickets für "Maya unplugged!" am Samstag, 11. November 2023, um 19.30 Uhr im GLOBE Wien.
GLOBE Wien, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
