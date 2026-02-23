Gewinnspiele

Max Richter: Tickets für Eastern European Tour 2026 zu gewinnen

KURIER verlost 16 x 2 Tickets für die Eastern European Tour 2026 von Max Richter am 07.03 um 20:00 Uhr im Wiener Konzerthaus
KURIER Marketing
23.02.2026, 14:15

Foto

Erstmals seit seiner Welttournee 2024 kehrt Max Richter nach Europa zurück. Der Golden-Globe-nominierte Komponist ist bekannt für seine einzigartige Verbindung klassischer Orchestrierung mit modernen elektronischen Klangwelten. Und für Konzerte, die lange nachhallen. 

Mehr Infos: KURIER LIVE Artikel
Teilnahmeschluss: 05.03.2026

UPDATE:  
Max Richter wurde am 18. Februar mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet – die Laudatio hielt Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao persönlich. Bisherige Preisträger: Meryl Streep, Isabella Rossellini, Richard Linklater

Erste Oscar-Nominierung: Für seinen Hamnet-Score ist Richter erstmals für einen Oscar nominiert – der Film hat insgesamt 8 Nominierungen (u.a. Jessie Buckley, Paul Mescal).

Golden-Globe- und Critics-Choice-Nominierung: für den Score von Hamnet

