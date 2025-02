Masters of Dirt 2025 VIP KFC Tickets inkl. Meet&Greet mit den Stars

KURIER verlost 3 x 2 VIP KFC Masters of Dirt Pakete für die Show am 15.3.2025 in Wien, inkl. Trackwalk und einem Backstage-Besuch in die Fahrerlager!

Masters of Dirt & KFC Die Masters of Dirt Tour bringt spektakuläre Stunts, Feuer-Action und mit KFC eine besondere Fan-Chance Die Freestyle-Show Masters of Dirt kehrt 2025 mit ihrer bisher größten Tour zurück. Unter dem Motto „Freestyle Showdown“erwartet Fans in 13 Städten ein Spektakel voller Stunts, Feuer und Adrenalin. Die weltbesten Freestyle- Athleten zeigen auf Motorrädern, Mountainbikes, Quads und sogar Schneemobilen atemberaubende Tricks und spektakuläre Sprünge. Pyro und Lichteffekte sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre, während DJ Mosken mit seinen Beats die Stimmung anheizt. Besonders in Wien, dem Höhepunkt der Tour, wird die Show zu einem Festival-Erlebnis der Extraklasse.

© Master Of Dirt 24/ Syo van Vliet

Action trifft Genuss

Erstmals mit dabei ist KFC als offizieller Sponsor, der ein besonderes Highlight ermöglicht: ein exklusives Meet & Greet mit den Stars der Szene.

Fans haben die Chance, ihre Idole hautnah zu erleben, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und exklusive Einblicke ins Fahrerlager zu bekommen. Wer am Gewinnspiel teilnimmt, kann nicht nur VIP-Tickets und einen Trackwalk gewinnen, sondern erhält zusätzlich KFC Gutscheine sowie ein Masters of Dirt-Überraschungspaket. Action, Adrenalin und ein exklusives Meet & Greet

Die Verbindung zwischen KFC und Masters of Dirt ist naheliegend: Beide stehen für Intensität, Leidenschaft und unvergessliche Erlebnisse. Während auf der Bühne spektakuläre Stunts mit Feuershows kombiniert werden, sorgt KFC mit seinem „Hot &

Spicy“-Konzept für kulinarischen Nervenkitzel. Besucherinnen und Besucher der Wiener Show können sich direkt in der nahe gelegenen KFC-Filiale auf der Mariahilferstraße stärken oder eine der zahlreichen neuen Standorte des Unternehmens besuchen.

Expansionskurs

Denn nicht nur Masters of Dirt wächst stetig weiter – auch KFC setzt seinen Expansionskurs in Österreich fort. Nach den jüngsten Eröffnungen in Liezen und Loosdorf sind dieses Jahr weitere neue Restaurants quer durch Österreich geplant unter anderem in Wien, Graz und Linz.

© Master Of Dirt 24/ Syo van Vliet

Gewinne 3 x 2 Special Tickets mit einer Nonbuying Experience für die kommende Masters of Dirt Show in Wien am 15.03.2025 inklusive Trackwalk und einem Besuch Backstage in die Fahrerlager. Weiters ermöglicht KFC Österreich und Masters of Dirt den GewinnerInnen eine einzigartige Chance im Rahmen eines exklusiven Meet’n’Greets die Masters of Dirt Top Stars live und persönlich vor Ort kennenzulernen. Dazu gibt es noch ein Masters of Dirt Überraschungsgeschenk, sowie KFC Gutscheine im Wert von je 100 Euro. Zusätzlich gibt es die Chance auf weitere 5 x 2 Tickets inklusive Masters of Dirt Goodie zur Show am Samstag den 15.03. um 20:00. Weitere Infos bei Bekanntgabe des Gewinners. Weitergabe der Tickets ausgeschlossen. Wir wünschen viel Glück!