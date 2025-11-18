Ob romantische Wochenenden, handgefertigte Kunstwerke oder regionale Köstlichkeiten – beim diesjährigen Gewinnspiel erwarten Sie wieder zahlreiche unvergessliche Überraschungen.

🎄 Jetzt teilnehmen und besondere Adventerlebnisse rund um den Mariazeller Advent 2025 gewinnen! 🎄

Von 20. November bis 21. Dezember 2025 verwandelt sich Mariazell in ein festliches Winterwunderland – diesmal ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums. Überdimensionale Figuren, ein begehbares Adventhäferl und stimmungsvolle Lichtinstallationen in der Erlebniswelt „Märchenhaft Groß“ auf der erLEBZELTEREI-Terrasse sorgen für leuchtende Augen bei Groß und Klein. Auf der Bürgeralpe lockt der neue Lichterzauber mit glitzernden Pfaden, geheimnisvollen Projektionen und einer spektakulären Sound-to-Light-Lasershow.

Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zum Mariazeller Advent 2025 finden Sie unter:

www.mariazeller-advent.at