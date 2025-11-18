Mariazeller Advent 2025: Genießen und Gewinnen in Österreichs Lebkuchenstadt
Ob romantische Wochenenden, handgefertigte Kunstwerke oder regionale Köstlichkeiten – beim diesjährigen Gewinnspiel erwarten Sie wieder zahlreiche unvergessliche Überraschungen.
🎄 Jetzt teilnehmen und besondere Adventerlebnisse rund um den Mariazeller Advent 2025 gewinnen! 🎄
Von 20. November bis 21. Dezember 2025 verwandelt sich Mariazell in ein festliches Winterwunderland – diesmal ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums. Überdimensionale Figuren, ein begehbares Adventhäferl und stimmungsvolle Lichtinstallationen in der Erlebniswelt „Märchenhaft Groß“ auf der erLEBZELTEREI-Terrasse sorgen für leuchtende Augen bei Groß und Klein. Auf der Bürgeralpe lockt der neue Lichterzauber mit glitzernden Pfaden, geheimnisvollen Projektionen und einer spektakulären Sound-to-Light-Lasershow.
Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zum Mariazeller Advent 2025 finden Sie unter:
www.mariazeller-advent.at
Beim KURIER-Adventgewinnspiel in Kooperation mit Mariazeller Advent können Sie folgende Preise gewinnen:
4 x „Mariazeller Adventpackerl“ für 2 Personen im Hotel Drei Hasen
Leistungen:
- 2x Nächtigung/Frühstück
- 2x Halbpension (3-Gang-Menü im Haus)
- Welcome-Advent-Punsch
- kleines Weihnachtspräsent
- Adventcard:
- Eintritt zu den Abendkonzerten des Wochenendes (bei einigen Konzerten ist ein Sitzplatz in der KAT B inkludiert - Aufzahlung auf KAT A nach Verfügbarkeit möglich).
Bitte beachten Sie, dass eine Reservierung für die Konzerte notwendig ist!
- Berg- und Talfahrt mit der 8er-Kabinenbahn "Bürgeralpe Express" auf die Mariazeller Bürgeralpe (Freitag bis Sonntag)
- Mariazeller Adventpfad (Donnerstag bis Sonntag)
- Turmkarte Basilika Mariazell (Barockkrippe und „Fenster zum Advent“)
- Eintritt in die erLEBZELTEREI Pirker (Donnerstag bis Sonntag)
- Führung in der Likörmanufaktur Caj. Arzberger (Donnerstag bis Sonntag, ab 10 Personen)
- Führung in der Apotheke "Zur Gnadenmutter" (Donnerstag 14.00 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag 11 und 14 Uhr, Gruppen ab 15 Personen gegen Voranmeldung)
- für die Kinder: Ponyreiten und 1 Station der Adventbastelstube (Samstag und Sonntag)
- Eintritt zu den Abendkonzerten des Wochenendes (bei einigen Konzerten ist ein Sitzplatz in der KAT B inkludiert - Aufzahlung auf KAT A nach Verfügbarkeit möglich).
2 x 2 Tickets für die Panoramafahrt auf der Mariazellerbahn
Das Highlight der Himmelstreppe. Die vier Panoramawagen bieten ein Bahnerlebnis der ganz besonderen Art. An Wochenenden und an Feiertagen lädt der Panoramawagen Gruppen, Familien, Paare, Freunde und Einzelreisende zur beeindruckenden Fahrt von St. Pölten nach Mariazell ein. Die Panoramawagen sind das Premiumprodukt der Himmelstreppe. Sitzkomfort erster Klasse in Verbindung mit regionalen Schmankerln und einem fantastischen Ausblick machen die Fahrt unvergesslich.
gültig bis 31.12.2025
1 x Fahrt mit dem Erlebniszug Ötscherbär für 2 Personen (St. Pölten - Mariazell)
Ein großartiges Erlebnis für die ganze Familie: Der Ötscherbär fährt an jedem Samstag und Sonntag im Advent ab 22. November 2025. Die historische über 100 Jahre alte Elektrolokomotive zieht die Waggons durch die malerische Landschaft und macht die Fahrt selbst zu einem Highlight. Für Kinder gibt es im Spielewaggon Bioblo-Steine, Bücher und vieles mehr, während im Buffetwagen regionale Schmankerl und Getränke serviert werden. Radfahrer nutzen den Radwagen mit Platz für bis zu 30 Räder, und im Aussichtswagen genießen alle frische Luft und herrliche Aussichten. Der Ötscherbär eignet sich ideal für Familienausflüge, Vereinsreisen oder gemütliches Beisammensein. Die Fahrt erfolgt im Verbundtarif (KlimaTicket, ÖBB Vorteilscard etc.), Tickets gibt es im Webshop oder Infocenter, Sitzplatzreservierung empfohlen; Kinderwägen bitte vor dem Einstieg zusammenklappen.
2 x 1 Tages-Schikarte für die Mariazeller Bürgeralpe
gültig für je eine Person
nach Verfügbarkeit Winter 2025/26
2 x 2 Karten für den Lichterzauber Mariazeller Bürgeralpe (Kombiticket)
Der Lichterzauber auf der Mariazeller Bürgeralpe verwandelt den Hausberg zum 25-jährigen Jubiläum des Mariazeller Advents in eine funkelnde Winterwelt. Mit der Seilbahn „Bürgeralpe Express“ geht es bequem und barrierefrei auf 1.267 m, nur drei Gehminuten vom Adventmarkt entfernt. Oben erwarten die Besucher verschlungene Lichtpfade, glitzernde Bäume, ein geheimnisvoll schimmernder See und eine beeindruckende Sound-to-Light-Lasershow beim Aussichtsturm. Kulinarische Genüsse im Berggasthof und Heißgetränke in der Arche des Waldes runden das Erlebnis ab, bevor es mit der Seilbahn zurück ins festlich erleuchtete Mariazell geht.
Öffnungszeiten: 20.11.–21.12., Do–So + 8.12.; 26.12.–6.1. täglich, Lichterzauber 16.30–20.00 Uhr
2 x Mariazeller Pantherstrick Kaufhaus Arzberger
1x Strick-Umhang Theresa Original
1x Schal Panther Original
3 x Köstlichkeit aus der Likörmanufaktur Arzberger
0,5l Mariazeller Magenlikör
4 Pakete aus der Apotheke zur Gnadenmutter
1x Mariazellers Original Geschenkbox
1x Mariazeller "Schlaf schön" - Paket
1x Mariazeller Teezeit
1x Mariazeller Edeltanne & Zirbe
2 x Lebkuchen-Körbe der Lebzelterei Pirker
2 x Gutschein von "Hideaway ****S Montestyria" im Wert von je EUR 150,00
Der Mariazeller Advent, Österreichs größter und erfolgreichster traditioneller Christkindlmarkt, öffnet an fünf Wochenenden von 20. November bis 21. Dezember 2025 seine Pforten.
Öffnungszeiten 2025:
Eröffnungswochenende: 20. – 23. November
1. Adventwochenende: 27. November – 30. November
2. Adventwochenende: 04. – 08. Dezember
3. Adventwochenende: 11. – 14. Dezember
4. Adventwochenende: 18. – 21. Dezember
Donnerstag und Freitag: 11.00 - 19.00 Uhr
Samstag und 07. Dezember: 11.00 - 19.00 Uhr
Sonntag und 08. Dezember: 11.00 - 18.00 Uhr
Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zum Mariazeller Advent unter:
www.mariazeller-advent.at
Kommentare