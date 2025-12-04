Gewinnspiele

Magic Winter Festival: 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 2 x 2 Tickets für dieses magische Spektakel am 28. Dezember 2025 um 13:30 Uhr im Wiener Prater
Von KURIER Marketing
04.12.25, 15:25
Magic Winter Festival 

27. Dezember 2025–6. Jänner 2026 | Magic World Vienna

Die „The Fun & Wonder Show“ bietet ein magisches Erlebnis mit verblüffenden Illusionen, internationalen Zauberkünstlern und Momenten für Groß und Klein. Erleben Sie Magie auf höchstem Niveau mit Jeff McBride (US), „Magician of the Year“, der Fingerfertigkeit, Kabuki-inspiriertes Theater und innovative Illusionen vereint. Unterstützt wird er von internationalen Meistern ihres Fachs: Charly, Den Den, David Kaplan, Lucca Lucian und Mikael Szaniyel.

28. Dezember 2025 | 13:30 Uhr | Wiener Prater
Weiter Infos: Magic World Vienna
Teilnahmeschluss: Fr., 26. Dezember 2025

