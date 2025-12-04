Magic Winter Festival: 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Magic Winter Festival

27. Dezember 2025–6. Jänner 2026 | Magic World Vienna

Die „The Fun & Wonder Show“ bietet ein magisches Erlebnis mit verblüffenden Illusionen, internationalen Zauberkünstlern und Momenten für Groß und Klein. Erleben Sie Magie auf höchstem Niveau mit Jeff McBride (US), „Magician of the Year“, der Fingerfertigkeit, Kabuki-inspiriertes Theater und innovative Illusionen vereint. Unterstützt wird er von internationalen Meistern ihres Fachs: Charly, Den Den, David Kaplan, Lucca Lucian und Mikael Szaniyel.

28. Dezember 2025 | 13:30 Uhr | Wiener Prater

Weiter Infos: Magic World Vienna

Teilnahmeschluss: Fr., 26. Dezember 2025