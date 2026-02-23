Magic Variety Show: 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Magic Variety Show feat. Ernesto Planas, Maxim Voronin und Lucca Lucian

Der charismatische Weltstar der Magie, Ernesto Planas hat sein Feuerwerk aus verblüffenden Effekten bereits auf den bedeutendsten Bühnen des Globus entzündet. Im März kehrt er nach Wien zurück – magisch begleitet vom US Magier Maxim Voronin und Lucca Lucian, Gründer der Magic World Vienna und Österreich´s meist ausgezeichneter Magier. Lassen auch Sie sich von pulsierenden kubanischen Rhythmen und farbenprächtigen, visuellen Illusionen mitreißen.

Shows vom 4. bis 15.3.2026 – alle Infos und Karten unter www.magicworld.at

Teilnahmeschluss: 02.03.2026