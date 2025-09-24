Liebesgeschichten und Heiratssachen im Wiener Metropol: Tickets

Liebesgeschichten und Heiratssachen

Die Nestroy-Komödie mit Strauss-Musik

(zum 200. Geburtstag von Johann Strauss)

Anlässlich des Johann Strauss Jahres und ausgehend vom Stoff der populären Nestroy-Posse hat Peter Hofbauer das Libretto für eine neue Operette verfasst, bei der die turbulente Handlung mit wohlselektierten und neu betexteten Johann-Strauss-Melodien bereichert wird, wie z.B. Der „Annenpolka“, den Galopp „Donner und Blitz“, sowie Motiven aus dem „Morgenblätterwalzer“, dem „Akzelerationswalzer“, dem „Künstlerleben“ und den „Rosen aus dem Süden“.

Selbstverständlich haben sich Intendant Peter Hofbauer und Regisseur Peter Kratochvil sowie der musikalische Leiter Florian Schäfer auch für „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ einen erfrischenden Sommertheaterakzent einfallen lassen. Freuen Sie sich auf Publikumslieblinge wie Gerhard Ernst, Andy Lee Lang, u.v.a..

Die Handlung

In diesem Stück geht es nicht nur um die Liebe, sondern vor allem auch ums liebe Geld, das den Heiratsabsichten – je nach dem – sowohl förderlich als auch hinderlich sein kann, was sich schon im Charakter der handelnden Personen abzeichnet: Ein neureicher Fleischhauer (gespielt von Gerhard Ernst, bekannt als Hofstädter in der Fernsehwerbung) setzt alles daran, einen adeligen Schwiegersohn zu bekommen, was wiederum der Vater des Heiratskandidaten aus Standesgründen unter allen Umständen verhindern will. Die Nachbarin des ehrgeizigen Fleischermeisters, eine ebenfalls gutsituierte Witwe, ist drauf und dran, den Schmeicheleien eines Heiratsschwindlers auf den Leim zu gehen, der sich als reicher Adeliger ausgibt, in Wahrheit aber nicht einmal in der Lage ist, dem Wirt (gespielt von Andy Lee Lang) die Zeche zu zahlen. Erst als der Society-Schmarotzer enttarnt wird, besinnt sich die Witwe eines Besseren und begibt sich in die Sicherheit versprechenden Arme ihres Nachbarn, der schon längst ein Auge auf sie geworfen hat.

Nur bei der schönen Fleischhauerstochter und dem schwärmerischen Sohn des Adeligen spielen weder Geld- noch Standesfragen eine Rolle, so dass – nach zahlreichen Verwirrungen und Verwechslungen – auch einer reinen Liebesheirat nichts mehr im Wege steht.

Dazu Johann Nestroy: „Bei jeder Liebesheirat ist auch immer ein bisserl Liebe zur Heirat im Spiel...“

MITWIRKENDE/DARSTELLER*INNEN

Gerhard Ernst (Florian Fett)

Katrin Fuchs (Florentina Fett)

Michael Havlicek (Alfred)

Seraphine Rastl (Lucia Distel)

Andreas Peer (Nebel)

Andy Lee Lang (Der Wirt)

Elisabeth Blutsch (Philipine)

Laura Hat (Yvonne)

Alfred Pfeifer (Marquese Vincelli)

LEADING TEAM

Peter Hofbauer (Buch und Intendanz)

Peter Kratochvil (Regie)

Florian Schäfer (musikalische Leiter)

Ilona Glöckl (Bühnenbild und Kostümbild)

Liebegeschichten und Heiratssachen

02. Oktober bis 18. Oktober 2025

Teilnahmeschluss: Do., 02. Oktober 2025

Weitere Infos unter: www.wiener-metropol.at/spielplan/karten/

Kartenservice: +43 1 / 407 77 407

Wiener Metropol

Hernalser Hauptstraße 55

1170 Wien