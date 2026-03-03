Gewinnspiele

Laufen gegen Krebs 2026: 10 Basis-Startpakete zu gewinnen

Der KURIER verlost 5 x 2 = 10 Basis-Startpakete für Laufen gegen Krebs 2026 vom 16. bis 19. April 2026
KURIER Marketing
03.03.2026, 11:06

Foto

Laufen gegen Krebs

der virtuelle Charity Run für unsere Spenden-Empfänger die regionalen Krebshilfen und die Stammzellspende des Roten Kreuzes. 

Wie läufts ab / wie funktionierts?

Jede FRAU und jeder MANN kann mitmachen egal wo! Und - du kannst sogar deine Startzeit zwischen 16. und 19. April 2026 frei wählen.
  1. ANMELDEN:
    • Wähle die gewünschte Lauf/Walking-Distanz und dein Wunschpaket: Basis,  Komfort oder Premium
    • Optional kannst du bei der Anmeldung einen individuellen Wunsch-Text angeben, der auf der PDF-Startnummer angedruckt wird >>> siehe Beispiel
    • Du bekommst eine Anmeldebestätigung per Mail zugeschickt, bitte kontrolliere auch deinen Spam-Ordner.
    • Überprüfe deine Anmeldedaten, falls etwas zu korrigieren ist oder du kein Email erhalten hast, dann kontaktiere uns via Formular auf der FAQ-Seite: https://www.laufengegenkrebs.at/pages/faq.php
  2. GOODIE-BOX / SHIRT
    • Falls du das KOMFORT-Paket gebucht hast, versenden wir eine Woche vor dem Event postalisch dein Shirt und deine Medaille.
    • Falls du das PREMIUM-Paket  gebucht hast, versenden wir eine Woche vor dem Event postalisch dein Shirt, deine Medaille und deine Goodie Box.
  3. DEIN LAUF / DEIN WALK
    • Absolviere deinen Lauf / Walk ab dem 16. April 0:00 Uhr bis spätestens 19. April 17:00 Uhr.
    • Wichtig: Bitte verwende entweder dein Handy mit einer kostenlosen Running-App (z.B. Strava, Runtastic / adidas Running) oder deine Lauf-Uhr (z.B. Garmin, Polar, Fitbit) um deine Zeit und Distanz zu tracken.
    • Wir übermitteln dir einige Tage vor dem Lauf via Email einen Link zum Hochladen der Zeit. Trage deine Zeit bis 19. April 17:00 Uhr ein und lade ein Beweisfoto / Screenshot mit hoch. Nach Upload der Daten wirst du direkt automatisiert in die Wertung aufgenommen!
  4. ERGEBNISSE UND SIEGERINNENEHRUNG
    • Am 19. April ab ca. 17:30 Uhr sind alle Ergebnisse inklusive deiner personalisierten Online-Urkunde auf unserer Seite online. Sei dabei bei unserer virtuellen SiegerInnenehrung am 19. April 18 Uhr und gewinne tolle Preise bei unserer Tombolaverlosung.

Teilnahmeschluss: 03. April 2026

