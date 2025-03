KURIER Grüne Welt - URBAN GARDENING

4 Jahreszeitengärtnern. Eine hocheffiziente Bio- Anbaumethode, mit der man zugleich ernten und säen kann.

Man erntet mehrmals im Jahr vom selben Beet, was den Ertrag an frischem Gemüse und Kräutern rund ums Jahr, auch bei Frost und Schnee, erheblich erhöht. Das System funktioniert, indem sich der Gärtner nicht strikt an die gewohnten vier Jahreszeiten hält, sondern einem zeitverschobenen Aussaat und Ernterhythmus folgt, der sich in vier Phasen abspielt. Lernen kann man das auf der City Farm Augarten in Wien in Workshops. Wer beim Gewinnspiel mitmacht, kann Schnuppertickets für diese spezielle Form des Gärtnerns gewinnen.



Zeitgleich zur aktuellen „Pflanzsaison 1“, wird auf der City Farm jetzt noch der letzte Rest von „Snow Food“ (Winterfrischgemüse) geerntet, das viel frostverträglicher ist als man bisher dachte.

Mit einem „Wintererntedankfest“ in Begleitung von Spitzenköchen wurde dieses gerade gebührend gefeiert -und parallel dazu neues Gemüse in die Beete gesetzt.

Selber einmal Ausprobieren!

Freitag, 25. April 2025, von 16.00 - 19.00 Uhr | City Farm Augarten | Obere Augartenstraße 1/8 | 1020 Wien

weitere Infos: www.cityfarm.wien